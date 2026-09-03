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Lehár Festival

Bad Ischl: Operette sorgt für zweitbeste Saison

Oberösterreich
03.09.2026 14:00
Szene in Emmerich Kálmáns „Gräfin Mariza“, 2026.
Szene in Emmerich Kálmáns „Gräfin Mariza“, 2026.(Bild: Foto Hofer)
Porträt von Elisabeth Rathenböck
Von Elisabeth Rathenböck

Musik, Leidenschaft und große Gefühle: Das Lehár Festival in Bad Ischl hat das Genre Operette modernisiert. Die Saison 2026, die nun zu Ende gegangen ist, bestätigt diesen Kurs: Bei den Kartenverkäufen blickt man heuer trotz Hitzesommers auf die zweitbeste Saison der Festivalgeschichte zurück.

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„Wir machen keine Rekordjagd“, heißt es von Intendant Thomas Enzinger und seinem Team. Aber der Aufgabe des Lehár Festivals, Raritäten auf den Spielplan zu setzen und gleichzeitig stabile Besucherzahlen zu erzielen, wolle man treu bleiben.

Hohe Qualität bei den Inszenierungen
Heuer wurde dieses Ziel einmal mehr erfüllt. Neben Emmerich Kálmáns „Gräfin Mariza“ standen mit Franz von Suppès „Boccaccio“ und Franz Lehárs „Der Göttergatte“ auch weniger bekannte Werke auf dem Programm.

Zweitbeste Saison verzeichnet
Keine dieser Produktionen gilt als Selbstläufer, die „Wiederentdeckung“ mit modernen Inszenierungen und besten schauspielerischen und stimmlichen Leistungen aber bekam wunderbare Kritiken.

Das Festival beendet die Saison nun mit knapp 25.000 Besuchern und es erreichte eine Auslastung von 88 Prozent. (Im Vorjahr waren es 92 Prozent gewesen.) Damit schließt das Lehár Festival seine zweitbeste Saison ab. Der Vorverkauf für das kommende Jahr hat bereits begonnen.

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Ausblick auf den Operettensommer 2027
Für die Saison 2027 sind drei Hauptproduktionen angekündigt: Franz Lehárs „Die lustige Witwe“, die erstmals in Österreich in der Revue-Fassung nach Erick Charell gezeigt werden soll, Carl Millöckers „Gasparone“ sowie Oscar Straus‘ „Die lustigen Nibelungen“. Tickets gibt es schon. Bislang wurden bereits rund 2.000 Karten verkauft.

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