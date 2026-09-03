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25 Kilo Marihuana

Kinder lebten mitten in Drogen- und Pornosumpf

Oberösterreich
03.09.2026 20:00
Ein Ehepaar soll im Bezirk Braunau daheim im Keller 25 Kilo Marihuana erzeugt und daneben auch ...
Ein Ehepaar soll im Bezirk Braunau daheim im Keller 25 Kilo Marihuana erzeugt und daneben auch Pornos gedreht haben.(Bild: AFP/NICOLAS MAETERLINCK)
Porträt von Christoph Gantner
Von Christoph Gantner

Unglaublich, in welchem Sumpf aus Drogen und Pornografie vier Kinder in einer kleinen Gemeinde im Bezirk Braunau aufwachsen mussten. Der Braunauer Kriminaldienst erhielt im März einen Hinweis auf eine Cannabisplantage von der bayerischen Grenzpolizei.

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Anfang April bekamen die Ermittler von der Rieder Staatsanwaltschaft grünes Licht für eine Durchsuchung. Im Haus eines Ehepaares – er ist 44, sie 37 Jahre alt – fanden die Kriminalisten eine hochprofessionell betriebene Cannabisplantage mit 200 Marihuanastauden sowie rund 1,6 Kilo „Gras“, synthetische Drogen und diverse Hieb- und Stichwaffen. Im Vorjahr hatte das Paar laut Polizei 25 Kilo Marihuana produziert und davon 18 Kilo, ein weiteres halbes Kilo Amphetamin sowie Crystal Meth und Kokain an eine Vielzahl von Subdealern oder Abnehmern verscherbelt.

Gefahr im Verzug
Aber damit nicht genug: im Keller entdeckten die Polizisten auch ein Filmstudio für Porno-Drehs. Weil das Paar zwei Kinder hat, wurde die Kinder- und Jugendhilfe der Bezirkshauptmannschaft Braunau eingeschaltet. Noch während der Hausdurchsuchung mussten die beiden minderjährigen Kinder wegen Gefahr im Verzug abgenommen werden. Die Behörden mussten noch zwei weitere Kinder abholen. Sie gehören zu einem weiteren Paar – er 39, sie 33 Jahre -, das kiloweise Suchtgift gekauft haben soll.

Umfassend geständig
Die Braunauer Fahnder erwischten zudem, drei Männer (29, 31 und 32) und eine Frau (36), die zumindest sechs Kilogramm Amphetamin sowie Kokain und Methamphetamin in das „Gifthaus“ geliefert haben sollen. Alle festgenommene Personen waren umfassend geständig, fünf kamen in Untersuchungshaft. Vier mutmaßliche Sexual-Opfer wurden identifiziert.

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