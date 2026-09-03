Kinder lebten mitten in Drogen- und Pornosumpf

Gefahr im Verzug

Aber damit nicht genug: im Keller entdeckten die Polizisten auch ein Filmstudio für Porno-Drehs. Weil das Paar zwei Kinder hat, wurde die Kinder- und Jugendhilfe der Bezirkshauptmannschaft Braunau eingeschaltet. Noch während der Hausdurchsuchung mussten die beiden minderjährigen Kinder wegen Gefahr im Verzug abgenommen werden. Die Behörden mussten noch zwei weitere Kinder abholen. Sie gehören zu einem weiteren Paar – er 39, sie 33 Jahre -, das kiloweise Suchtgift gekauft haben soll.