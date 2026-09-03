Mutter (36) von schweren Vorwürfen freigesprochen

Mit einer überraschenden Wende endete am Donnerstag am Landesgericht Ried der Prozess gegen eine 36-Jährige. Ihr wurde vorgeworfen, rund 15 Jahre lang ihren Gatten geschlagen, getreten und mit Gegenständen beworfen zu haben. Ab 2019 soll sie auch ihren älteren Sohn körperlich misshandelt und mit dem Tod bedroht haben. Außerdem hätte sie am 31. August des Vorjahres ihre beiden Söhne im Zuge eines familiären Vorfalls körperlich attackiert.