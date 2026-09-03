Land erhöht Druck auf Staatsbürgerschaftsabteilung

Die Fakten zu dem Fall sind bekannt: Eine mittlerweile ehemalige Bedienstete (25) des Landes soll einem Nachbarn, einem 63-jährigen Tschetschenen, rechtswidrig zu einer österreichischen Staatsbürgerschaft verholfen haben. Obwohl wesentliche Voraussetzungen für die Einbürgerung (Nachweis von Deutschkenntnissen) nicht erfüllt gewesen sein sollen, wurde der Mann zum Österreicher. Bei drei weiteren Bekannten der Frau gab es ebenso Auffälligkeiten im Aktenverlauf, zu einer Vergabe der Staatsbürgerschaft kam es aber nicht.