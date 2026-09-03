Vier weitere Anfragen für Datencenter in OÖ

„Wir beobachten einen Wettbewerb um die besten Standorte für Rechenzentren. Da ist Österreich mit seiner zentralen Lage in Europa attraktiv“, sagt Michael Haselauer, Geschäftsführer der Netz OÖ, Oberösterreichs größtem Netzbetreiber. Es herrsche eine regelrechte „Goldgräberstimmung“ und gebe eine „Flut an Anfragen“. Hintergrund ist der Boom von Künstlicher Intelligenz, denn diese benötigt immer mehr Rechenleistung – und dafür müssen eben Serverfarmen wie jene von Google in Kronstorf gebaut werden.