Die Weinernte bricht heuer um ein Fünftel ein

Weinreben sind tief verwurzelt und überstehen daher Hitzeperioden deutlich besser als viele andere landwirtschaftliche Pflanzen. Gerade Oberösterreich hat zudem gut wasserspeichernde Böden, wodurch Weinreben lange auf die gespeicherten Wasservorräte zugreifen können. Dennoch macht sich die Trockenheit im heurigen Sommer auch bei den rund 40 Winzern in Oberösterreich bemerkbar: „Wir erwarten eine Erntemenge von rund 400.000 Litern – das sind etwa 20 Prozent weniger als der langjährige Durchschnitt von rund 500.000 Litern“, sagt Agrar-Landesrätin Michaela Langer-Weninger (ÖVP).