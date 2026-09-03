Unterhaltung der Extraklasse für jede Altersklasse

Unsere zehn Event-Highlights fürs Wochenende in OÖ versprechen jede Menge Abwechslung: Kinder dürfen sich eine Woche vor Ferienschluss noch auf einen Erlebnisnachmittag im Tiergarten Walding freuen; Radbegeisterte sind herzlich eingeladen, bei der Voitsdorfer Radlroas mitzufahren. Und ganz im Zeichen der Kunst steht das Schloss Katzenberg, wo Innviertler Kulturschaffende aller Genres Unterhaltung garantieren.