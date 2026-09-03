Stelzers Ordnungsruf an die Bundesregierung

Der oberösterreichische Landeschef, der um sein Leiberl rennt, weil die FPÖ bei den Wahlen in einem Jahr nach der Steiermark auch den Landeshauptmannsessel im 1,5-Millionen-Bundesland ob der Enns erobern möchte, erteilt via „Krone“ einen scharfen Ordnungsruf aus Linz nach Wien.