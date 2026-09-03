Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ausstellung in Linz

Im Spannungsfeld zwischen Modell und Künstlerin

Oberösterreich
03.09.2026 19:00
Medienkünstlerin Bernadette Huber in ihrer Ausstellung.
Medienkünstlerin Bernadette Huber in ihrer Ausstellung.(Bild: Horst Einöder/Flashpictures)
Porträt von Elisabeth Rathenböck
Von Elisabeth Rathenböck

Die Kunstsammlung im Linzer Kulturquartier präsentiert in der Ausstellung „Ausgezeichnet“ die Landespreise für Kultur, die im Vorjahr vergeben wurden. Feministische Kunst und Soundart stehen im Zentrum.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Es ist die Farbe Rot, die Bernadette Hubers Rauminstallationen von Weitem erkennen lässt. Dieses Mal inszeniert sie ihre Kunstfigur auf einer raumfüllenden, roten Wandtapete in der Kunstsammlung des Landes Oberösterreich, die im Linzer Kulturquartier zu finden ist.

„Rot ist für mich einfach prägnant“, erklärt die Steyrer Künstlerin, die im Vorjahr mit dem Landespreis für Kultur ausgezeichnet worden ist. Die Ausstellung „Ausgezeichnet“, die von Maria Reitter-Kollmann kuratiert worden ist, stellt alle Preisträger vor.

Wechselnde Rollen und Figuren
Ja, ihre Kunst sei feministisch, sagt Huber. Mit der Selbstinszenierung als Kunstfigur bespielt sie eine Tradition in der weiblichen Kunstgeschichte. Man denke nur an Cindy Sherman, Frida Kahlo, Maria Lassnig oder Marina Abramović, die sich selbst als Person ins Zentrum ihres Schaffens stellen.

Auch Huber ist Modell, Schauspielerin und Autorin zugleich in ihrem Werk. In der Ausstellung läuft ein Morphing-Video, in dem sie sich selbst in die Kunstgeschichte hineininszeniert. Damit provoziert sie neue Perspektiven auf die Geschichte und Rolle der Frau in der Gesellschaft.

Wolfgang „Fadi“ Dorninger, prägender Sound- Künstler.
Wolfgang „Fadi“ Dorninger, prägender Sound- Künstler.(Bild: Horst Einöder/Flashpictures)
Lesen Sie auch:
Christina Stürmer holt ihr Linz-Konzert nach
Nach Unwetter-Absage
Christina Stürmer: Neuer Konzerttermin in Linz
03.09.2026
Neuer Linz-Krimi
Thomas Baum geht wieder auf Verbrecherjagd
02.09.2026
Lehár Festival
Bad Ischl: Operette sorgt für zweitbeste Saison
03.09.2026

Großstadt-Klang und Soundlabor
Die Ausstellung widmet sich weiters u. a. Wolfgang „Fadi“ Dorninger. Der Linzer Musiker und Klangkünstler erhielt den Großen Landespreis. Als Experimentalkünstler lotet er seit Jahren die Grenzen von Sound, Technologie und Wahrnehmung aus und prägt damit die heimische Medienkunst nachhaltig.

Bei der „communale oö“ präsentiert er heuer das Projekt „Lebensklänge“. Aufführungen finden in Pinsdorf (22. 9.), im Linzer Mariendom (27. 9.) und in Wolfsegg (21. 11.) statt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
03.09.2026 19:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Gorbatschow (kl. Bild), Haiders Aufstieg und vieles mehr: Peter Filzmaier und Christian Nusser ...
Krone Plus Logo
Zeitreise nach 1991
„Niemand wusste, was kommt jetzt? Es war Chaos!“
Rares Interview
Stronach (93): „Ich habe keine Angst vor dem Tod“
Der Flughafen von Skiathos gehört zu den gefährlichsten Planespotting-Orten auf der Welt – jedes ...
Krone Plus Logo
Verletzte in Skiathos
Warum Planespotting im Urlaub keine gute Idee ist
Der deutsche Deko-Spezialist Depot ist pleite. Ungefähr 200 Menschen in Österreich werden nun ...
„Verschwindet nicht“
Depot-Insolvenz: Hunderte Jobs hierzulande wackeln
Der Kriegsverbrecher Ratko Mladić ist im Alter von 83 Jahren in einem Gefängniskrankenhaus ...
In Haft in Den Haag
Kriegsverbrecher Ratko Mladic (83) gestorben
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Kärnten
Häftling Kehle durchtrennt: Details schockieren
167.858 mal gelesen
In der Justizanstalt Klagenfurt wurde ein 19-jähriger Häftling tot in seiner Zelle aufgefunden. ...
Oberösterreich
„Hatten nur 90 Sekunden Zeit Seile anzubringen“
157.168 mal gelesen
Markus Sturm (li.) und Manfred Führmann tauchen zu dem Wrack in 160 Meter Tiefe.
Deutschland
Mindestens eine Detonation bei deutschem Kraftwerk
114.566 mal gelesen
Um dieses Kraftwerk soll es sich handeln. (Archivbild)
Außenpolitik
Berlin sendete Moskau auch militärische Botschaft
2094 mal kommentiert
Das israelische System Lora wurde getestet, während Moskau in Berlin als Terror-Drahtzieher ...
Innenpolitik
„Parteifreunde“ wollen Babler und Stocker stürzen
1622 mal kommentiert
Andreas Babler ist mehr als nur angezählt. Christian Stockers Schicksal könnte mit seiner Person ...
Außenpolitik
Außenministerin lädt russischen Botschafter vor
1401 mal kommentiert
Außenministerin Beate Meinl-Reisinger hat den russischen Botschafter einbestellt.
Mehr Oberösterreich
Krone Plus Logo
Die Kritik wird lauter
Stelzers Ordnungsruf an die Bundesregierung
25 Kilo Marihuana
Kinder lebten mitten in Drogen- und Pornosumpf
Ausstellung in Linz
Im Spannungsfeld zwischen Modell und Künstlerin
Mann und Sohn gequält
Mutter (36) von schweren Vorwürfen freigesprochen
Krone Plus Logo
Größer als Google
Vier weitere Anfragen für Datencenter in OÖ
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf