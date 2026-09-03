Im Spannungsfeld zwischen Modell und Künstlerin

Die Kunstsammlung im Linzer Kulturquartier präsentiert in der Ausstellung „Ausgezeichnet“ die Landespreise für Kultur, die im Vorjahr vergeben wurden. Feministische Kunst und Soundart stehen im Zentrum.
Es ist die Farbe Rot, die Bernadette Hubers Rauminstallationen von Weitem erkennen lässt. Dieses Mal inszeniert sie ihre Kunstfigur auf einer raumfüllenden, roten Wandtapete in der Kunstsammlung des Landes Oberösterreich, die im Linzer Kulturquartier zu finden ist.
„Rot ist für mich einfach prägnant“, erklärt die Steyrer Künstlerin, die im Vorjahr mit dem Landespreis für Kultur ausgezeichnet worden ist. Die Ausstellung „Ausgezeichnet“, die von Maria Reitter-Kollmann kuratiert worden ist, stellt alle Preisträger vor.
Wechselnde Rollen und Figuren
Ja, ihre Kunst sei feministisch, sagt Huber. Mit der Selbstinszenierung als Kunstfigur bespielt sie eine Tradition in der weiblichen Kunstgeschichte. Man denke nur an Cindy Sherman, Frida Kahlo, Maria Lassnig oder Marina Abramović, die sich selbst als Person ins Zentrum ihres Schaffens stellen.
Auch Huber ist Modell, Schauspielerin und Autorin zugleich in ihrem Werk. In der Ausstellung läuft ein Morphing-Video, in dem sie sich selbst in die Kunstgeschichte hineininszeniert. Damit provoziert sie neue Perspektiven auf die Geschichte und Rolle der Frau in der Gesellschaft.
Großstadt-Klang und Soundlabor
Die Ausstellung widmet sich weiters u. a. Wolfgang „Fadi“ Dorninger. Der Linzer Musiker und Klangkünstler erhielt den Großen Landespreis. Als Experimentalkünstler lotet er seit Jahren die Grenzen von Sound, Technologie und Wahrnehmung aus und prägt damit die heimische Medienkunst nachhaltig.
Bei der „communale oö“ präsentiert er heuer das Projekt „Lebensklänge“. Aufführungen finden in Pinsdorf (22. 9.), im Linzer Mariendom (27. 9.) und in Wolfsegg (21. 11.) statt.
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