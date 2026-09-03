Wenn aus „kumma“ durch Verwechslung ein Koma wird

Für viele Zuwanderer ist unser Dialekt trotz Deutschkenntnissen eine Geheimsprache. Die Integrationsstelle des Landes OÖ sponsert als Pilotprojekt Gratis-Kurse um 25.000 Euro. Warum dies sinnvoll ist, zeigt eine Anekdote, wo´s um „kuma“ und „Koma“ geht.
„Wir hatten einen bosnischen Pfleger im Kurs, der uns folgende Situation schilderte: In der Teambesprechung habe man zu ihm gesagt, dass ein neuer Patient auf die Station gekommen sei. Er habe aber statt ,kumma‘ ,Koma‘ verstanden und war dann komplett platt, als er das Zimmer betrat und der Patient mit ihm reden konnte. Der Bosnier meinte ganz aufgeregt, dass der Koma-Patient aufgewacht sei“, erzählt Dominik Klinger, warum der heimische Dialekt auf Zuwanderer trotz guter Deutschkenntnisse oft wie eine Geheimsprache wirkt.
In Oberösterreich spricht man zwei Sprachen: Deutsch und Dialekt. Wer mitreden will, muss auch die Umgangssprache beherrschen.
Dialekttrainer Dominik Klinger
Bild: Christoph Gantner
Klinger unterrichtet seit sieben Jahren oö. Dialekt, auch am BFI und WIFI. Da es keine Kursbücher für „Oberösterreichisch“ gab, entwickelte er auf Basis der Bedürfnisse der Kursteilnehmer eine eigene Methode, um ihnen unseren Dialekt vermitteln zu können. Seit heuer gibt es dazu ein Kursbuch mit dem klingenden Titel „Wos host g’sogt?“.
Landesrat ist begeistert
Mit diesem Angebot trifft Klinger bei Integrationslandesrat Christian Dörfel einen Nerv: „Wer in Oberösterreich leben will, muss nicht nur Deutsch können, sondern auch verstehen, wie wir sprechen. Menschen, die sich hier zurechtfinden, dazugehören und mitreden wollen, kommen am Dialekt einfach nicht vorbei. Für uns ist Sprache – und dazu gehört bei uns eben auch der Dialekt – der Schlüssel zur Integration.“
Mit 25.000 Euro gesponsert
Dörfel lässt das Pilotprojekt „Dialekt für alle“ – es bietet kostenfreie Dialektkurse für Menschen, die neu in Oberösterreich sind – mit 25.000 Euro fördern. Bis zum 1. Juli 2027 werden 111 Teilnehmer finanziert. Gestützt werden konkret 40 Unterrichtseinheiten pro Person sowie das Kursbuch. Für die Teilnahme sind Deutschkenntnisse auf Niveau B1 erwünscht. Die Kursteilnahme ist auch online möglich, aktuelle Termine unter „dialektkurs.at“.
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