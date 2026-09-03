Wenn aus „kumma“ durch Verwechslung ein Koma wird

„Wir hatten einen bosnischen Pfleger im Kurs, der uns folgende Situation schilderte: In der Teambesprechung habe man zu ihm gesagt, dass ein neuer Patient auf die Station gekommen sei. Er habe aber statt ,kumma‘ ,Koma‘ verstanden und war dann komplett platt, als er das Zimmer betrat und der Patient mit ihm reden konnte. Der Bosnier meinte ganz aufgeregt, dass der Koma-Patient aufgewacht sei“, erzählt Dominik Klinger, warum der heimische Dialekt auf Zuwanderer trotz guter Deutschkenntnisse oft wie eine Geheimsprache wirkt.