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Terror in Leipzig

Berlin sieht Moskau als Auftraggeber des Anschlags

Außenpolitik
01.09.2026 12:36
Im Laufe des Tages wird sich die deutsche Bundesregierung konkret äußern.
Im Laufe des Tages wird sich die deutsche Bundesregierung konkret äußern.(Bild: Krone-Collage/EPA/HANNIBAL HANSCHKE, EPA/DMITRY ASTAKHOV/SPUTNIK/GOVERNMENT PRESS SERVICE)
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Von krone.at

Der Drohnen-Vorfall vom Flughafen Leipzig war laut Medienberichten ein Anschlagsversuch im Auftrag Russlands. Die Spur führe „mutmaßlich zu einem russischen Geheimdienst“, meldete „Bild“ am Dienstag unter Berufung auf Sicherheitskreise. Ein Insider bestätigte dies gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters. 

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Auch nach Angaben der EU-Außenbeauftragten Kaja Kallas deutet vieles darauf hin, dass Russland etwas mit der Sprengstoff-Drohne am Leipziger Flughafen zu tun hat. Sie stelle diese Verbindung her, aber es sei letztlich an den Deutschen zu sagen, was hinter dem Vorfall stecke, sagte Kallas am Rande eines EU-Verteidigungsministertreffens. Dann könne auch darüber gesprochen werden, was die EU zusätzlich tun könne. Kallas sagte, man sehe auch in anderen Ländern, dass die Russen immer stärker provozierten.

Berlin wird Öffentlichkeit informieren
Es stelle sich also die Frage, was man dagegen tue, um sie davon abzuschrecken, noch weiterzugehen. Der deutsche Innenminister Alexander Dobrindt und Außenminister Johann Wadephul wollten im Laufe des Tages vor die Öffentlichkeit treten und über den Fall informieren.

Das deutsche Bundeskanzleramt und Innenministerium lehnten einen Kommentar ab. Das Auswärtige Amt antwortete zunächst nicht auf die Bitte um eine Stellungnahme.

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Merz kündigte „baldige Reaktion“ an
Bundeskanzler Friedrich Merz hatte am Sonntag eine baldige und mit den internationalen Partnern abgestimmte Reaktion auf hybride Bedrohungen Russlands angekündigt. Die Ermittlungen stünden kurz vor dem Abschluss, sagte der CDU-Politiker im ARD-Sommerinterview. „Wir haben eine weitgehende Einigung in der Bundesregierung, wie wir reagieren, und das werden wir in den nächsten Tagen auch klar zum Ausdruck bringen“, kündigte Merz an. Auf die Frage, ob Deutschland überhaupt angemessen reagieren könne, falls Russland hinter dem Angriff stecke, sagte Merz: „Warten wir mal ab, was angemessen reagieren heißt.“

Experten hatten hinter dem Drohnenangriff auf den sächsischen Flughafen schon unmittelbar danach einen hybriden Angriff Russlands vermutet. Der Vorfall hat die Debatte über die Sicherheit der kritischen Infrastruktur in Deutschland und mögliche Gegenmaßnahmen verschärft. Zu dem Zwischenfall in Leipzig war es am 5. August gekommen. Nach Angaben der Behörden war eine Drohne mit Sprengstoff beladen, detonierte aber nicht.

Die Karte zeigt die Lage von Leipzig in Sachsen im Kontext eines Vorfalls, bei dem ein Auto in eine Menschenmenge gefahren ist. Leipzig ist mit einem Symbol hervorgehoben, das den Ort des Geschehens markiert. Quelle: APA.

Rückt jetzt Schattenflotte ins Visier?
Nach dem versuchten Drohnenanschlag auf den Leipziger Flughafen rückt für eine Gegenreaktion die russische Schattenflotte immer stärker in den Vordergrund. Am Rande eines informellen Treffens der EU-Verteidigungsminister am Dienstag im irischen Wicklow sagte der parlamentarische Staatssekretär Sebastian Hartmann, es müssten „alle Scheinwerfer auf die Schattenflotte“ gerichtet werden.

Mit den oft maroden Tankern umgehe Russland internationale Sanktionen und finanziere seinen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Deutschland hat bisher den versuchten Anschlag nicht Russland zugeordnet, sondern spricht von „fremden Mächten“.

Die belgische Armee hat zuletzt ein Schiff der Schattenflotte festgesetzt.
Die belgische Armee hat zuletzt ein Schiff der Schattenflotte festgesetzt.(Bild: EPA/JORN URBAIN/BELGIAN DEFENCE MINISTRY / HANDOUT)

Auch die EU-Innenminister der Ostsee-Anrainerstaaten hatten in der vergangenen Woche über die Schattenflotte gesprochen. Das Vorgehen gegen sie soll bei einem weiteren Treffen festgelegt werden. Die Schiffe fahren gelegentlich unter falscher Flagge oder wechseln diese häufig, um eine Zuordnung zu erschweren.

Die europäischen Staaten gingen bisher unterschiedlich gegen sie vor. Man bewegt sich bei Kontrollen, etwa an Bord, in einer rechtlichen Grauzone. Brisant ist dies auch, weil Russland vermutlich inzwischen auch Sicherheitskräfte auf den Schiffen stationiert hat und sie teils von Kriegsschiffen begleiten lässt.

„Kind beim Namen nennen“
Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im EU-Parlament, Agnes Strack-Zimmermann (FDP), forderte, Russland klar als Drahtzieher des Anschlagsversuchs zu benennen. „Ich glaube, dass das Kind beim Namen genannt werden muss, dass Russland dahintersteckt“, sagte sie. Man solle nicht mehr nur von „hybriden Angriffen“ sprechen, da es sich um „tatsächliche Angriffe“ handle. Die europäischen Partner schauten auf Deutschland und erwarteten Taten statt nur Worte. Als mögliche Reaktionen nannte sie neben einem Vorgehen gegen die Schattenflotte die erneute Prüfung russischer Vermögenswerte und weitere Sanktionen.

Bei dem Vorfall in Leipzig war vor knapp einem Monat offenbar versucht worden, mit Drohnen einen Anschlag auf dem Flughafengelände zu verüben. Neben Drohnen-Teilen wurde auch Sprengstoff gefunden. In der Nähe stand ein ukrainisches Transportflugzeug vom Typ Antonow.

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