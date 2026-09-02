Nächster Anschlag? Blitze und Explosionen bei Köln

Zunächst war von einem versehentlichen Treffer der Hochspannungsleitung durch eine Service-Drohne des Stromanbieters die Rede. Später deutete immer mehr auf eine Attacke mit einer oder mehreren Drohnen hin. „Wir gehen nach aktuellem Ermittlungsstand nicht von einem technischen Defekt, sondern von einer vorsätzlichen Tat, einer Straftat, aus“, sagte ein Sprecher der Polizei Essen auf Anfrage. Ursache und Hintergründe des Vorfalls im Rhein-Erft-Kreis seien noch unklar. Die Ermittlungen liefen auf Hochtouren.