Berlin verhängt jetzt harte Strafen gegen Russland

Deutschland schließt russisches Generalkonsul, Botschafter einbestellt

Wadephul kündigte am Dienstag neue Strafmaßnahmen gegen Russland an. Das russische Generalkonsulat in Bonn werde zum 18. September geschlossen, sagte der Außenminister. Der Vertrag über das Russische Haus in Berlin werde gekündigt; zudem sollten die Einreisekontrollen für russische Staatsangehörige verschärft werden, der Druck auf die russische Schattenflotte solle erhöht werden, und die Bundesregierung werde sich bei der EU für die Sanktionierung weiterer russischer Verantwortlicher einsetzen. Die Einbestellung des Botschafters finde zudem zur Stunde statt.