Rätsel um Arzt – Praxis bleibt weiter geschlossen

Eigentlich hätte der Allgemeinmediziner in der Stiftsgemeinde St. Florian bei Linz schon vor zwei Wochen wieder öffnen sollen, aber die Patienten standen vor verschlossener Tür. Und das bleibt so. Was ist mit dem beliebten Gemeindearzt passiert? Spekulationen machen im Ort die Runde.