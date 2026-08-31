Warum Islands „Nein“ die EU teuer zu stehen kommt

Wer in diesen Tagen über die Zukunft der Europäischen Union debattiert, blickt meist auf die langwierigen Reformprozesse in Südosteuropa oder auf die Sicherheitslage im Osten. Doch eine der entscheidenden Hürden für jede kommende Erweiterungsrunde ist schlicht finanzieller Natur: Wer bezahlt die Integration neuer Mitglieder? Genau an diesem Punkt entfaltet die Entscheidung Islands, seine EU-Beitrittsbestrebungen ad acta zu legen, eine Wirkung, die weit über den Nordatlantik hinausreicht.