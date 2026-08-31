Im Salzkammergut lauern für Wanderer Betrugsfallen

Vor Betrügereien auf Wanderpfaden warnen der Tourismusverband Traunsee-Almtal und die Gemeinde Ebensee. Auf Plakaten wird zum Spenden für die Erhaltung der Natur aufgerufen, tatsächlich landet das Geld aber auf völlig unbekannten Konten.
„Die Masche ist immer gleich: Es werden Plakate auf Bäume oder Sitzgelegenheiten gehängt. Darauf wird zum Spenden für den Erhalt der Wanderwege, Spielgeräte oder der Natur aufgerufen. Es handelt sich aber um Betrug und keinen offiziellen Spendenaufruf. Wir haben herausgefunden, dass das Geld irgendwo in der Slowakei landet“, warnt Andreas Murray, Geschäftsführer des Tourismusverbandes Traunsee-Almtal, vor neuen Betrugsfallen auf den Wanderwegen des Salzkammerguts.
Polizei ist informiert
„Wir wissen zwar nicht genau, wie viele Plakate aufgehängt wurden. Von einem Einzelfall kann aber nicht die Rede sein“, so der Touristiker weiter. Er wurde von einem Wanderer auf ein Plakat am Miesweg in Gmunden hingewiesen. Auch in Ebensee wurden auf dem Wanderweg zu den Gasselhöhlen bereits Plakate gesichtet. Auf der Homepage der Gemeinde Ebensee wird vor der Betrugsfalle gewarnt. „Die Exekutive ist informiert“, erklärt Murray.
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