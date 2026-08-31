Im Salzkammergut lauern für Wanderer Betrugsfallen

Polizei ist informiert

„Wir wissen zwar nicht genau, wie viele Plakate aufgehängt wurden. Von einem Einzelfall kann aber nicht die Rede sein“, so der Touristiker weiter. Er wurde von einem Wanderer auf ein Plakat am Miesweg in Gmunden hingewiesen. Auch in Ebensee wurden auf dem Wanderweg zu den Gasselhöhlen bereits Plakate gesichtet. Auf der Homepage der Gemeinde Ebensee wird vor der Betrugsfalle gewarnt. „Die Exekutive ist informiert“, erklärt Murray.