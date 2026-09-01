Wenn Auflagen sinnvolle Energieformen ausbremsen

„Die Trockenheit zeigt, wie verletzlich unsere Energieversorgung gegenüber den Folgen des Klimawandels ist“, warnt Paul Ablinger, Verein Kleinwasserkraft, eindringlich. Denn nicht nur Wasserkraftriesen wie der Verbund oder die Kelag spüren die niedrigen Wassermengen in unseren Flüssen und Bächen.