Wenn Auflagen sinnvolle Energieformen ausbremsen

Das trockene Jahr trifft kleine Betreiber von Wasserkraftwerken auch in Kärnten besonders hart. Es kommt teilweise zu Abschaltungen. Zusätzlich haben sie mit strengen Regeln zu kämpfen.
„Die Trockenheit zeigt, wie verletzlich unsere Energieversorgung gegenüber den Folgen des Klimawandels ist“, warnt Paul Ablinger, Verein Kleinwasserkraft, eindringlich. Denn nicht nur Wasserkraftriesen wie der Verbund oder die Kelag spüren die niedrigen Wassermengen in unseren Flüssen und Bächen.
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