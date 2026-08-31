Heißer und trockener als heuer war es noch nie

Wetterlagen bleiben lange da

Zum Vergleich: Im Sommer 2025 gab es keine einzige Nacht mit mehr als 20 Grad. Dass das aber nicht gegen den Klimawandel spricht, betont der Experte: „Es nehmen die sogenannten Blocking-Wetterlagen stark zu – das Wetter bleibt längere Zeit konstant als früher. Dadurch steigt das Potenzial, dass sie extremer werden“, so Ohms. Während der Sommer 2025 zu nass war, fällt der heurige um 43 Prozent zu trocken aus. In manchen Regionen war es sogar noch viel prekärer: In Wels etwa gab es ein Defizit von 87 Prozent, in Steyr gab es um 91 (!) Prozent zu wenig Niederschlag.