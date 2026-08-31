Video: Ried bleibt Lieblingsgegner für Hartberg

Die SV Ried bleibt für den TSV Hartberg ein Lieblingsgegner. Die Steirer setzten sich am Sonntag gegen die Innviertler in der 5. Runde der Fußball-Bundesliga in der Profertil Arena mit 3:2 (2:1) durch und entschieden zum siebenten Mal in Folge ein direktes Meisterschaftsduell für sich. Sportkrone.at zeigt – in Kooperation mit Sky Sport Austria – die Highlights (oben im Video).