Schwammelsucher stehen schon in den Startlöchern

Das Wetter in den vergangenen Tagen zaubert passionierten Pilzsammlern ein Lächeln ins Gesicht. „Dort, wo es geregnet hat, geht es richtig los. Bis jetzt war es einfach zu trocken. Pilze und Schwammerl brauchen ausreichend Feuchtigkeit und Wärme“, freut sich Otto Stoik, Obmann der ARGE Österreichischer Pilzberater, auf seinen nächsten Ausflug in den Forst.
Heuer mussten die Sammler sowieso schon besonders geduldig sein. „Wir sind ein bisschen spät dran, die Saison verschiebt sich immer mehr in den Herbst. Jetzt müsste es aber eigentlich eine gute Pilzsaison werden, die hoffentlich bis in den November andauert“, so Stoik.
Auch die Pilzarten haben sich angepasst
Durch die klimatische Veränderung hat sich nicht nur die Saison verändert, sondern auch die Pilzarten in unsere Wäldern haben sich angepasst. „Einzelne Arten kommen vom Süden immer weiter in den Norden. Da sind aber auch giftige Arten darunter“, weiß der Experte, der bei der Suche nach Speisepilzen vor Handy-Apps warnt: „Es gibt sehr viele verschiedene Pilz-Apps für das Handy. Die sind aber nicht zum Bestimmen von Speisepilzen geeignet. So weit sind sie einfach noch nicht.“
Und wo gibt es die meisten Schwammerl?
Laut dem Pilzexperten sollte man aktuell in den sauren Fichtenwäldern im Mühlviertel auf jede Menge Steinpilze und Eierschwammerl stoßen. Aber Achtung: Jede Person darf maximal zwei Kilogramm Pilze pro Tag für den privaten Gebrauch sammeln, sonst drohen Strafen.
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