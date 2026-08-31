Schwammelsucher stehen schon in den Startlöchern

Auch die Pilzarten haben sich angepasst

Durch die klimatische Veränderung hat sich nicht nur die Saison verändert, sondern auch die Pilzarten in unsere Wäldern haben sich angepasst. „Einzelne Arten kommen vom Süden immer weiter in den Norden. Da sind aber auch giftige Arten darunter“, weiß der Experte, der bei der Suche nach Speisepilzen vor Handy-Apps warnt: „Es gibt sehr viele verschiedene Pilz-Apps für das Handy. Die sind aber nicht zum Bestimmen von Speisepilzen geeignet. So weit sind sie einfach noch nicht.“