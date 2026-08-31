Polizei testet ab morgen umstrittene Arbeitszeiten

Starres System mit gleichbleibender Zahl an Polizisten

Laut dem Wiener Landespolizeipräsident Gerhard Pürstl ist das derzeitige System starr. „Jeden Tag sind gleich viele Polizistinnen und Polizisten im Dienst. Das derzeitige Dienstzeitmanagementsystem richtet sich nämlich nicht nach dem Bedarf oder nach dem Sicherheitsbedürfnis der Bevölkerung – es richtet sich nach einem starren Schema.“ Das soll sich nun ändern.