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Zwei Grazer berichten

Lehrermangel war einmal: Kaum Jobs für Absolventen

Steiermark
01.09.2026 05:00
Noch vor dem Abschluss einen Job finden, das war einmal. Lehrerposten sind heute rar gesät.
Noch vor dem Abschluss einen Job finden, das war einmal. Lehrerposten sind heute rar gesät.(Bild: Monkey Business Images)
Porträt von Fanny Gasser
Von Fanny Gasser

Der Lehrermangel ist Geschichte. Wurden vor Kurzem noch Quereinsteiger gesucht, finden heute selbst qualifizierte Absolventen kaum einen Job. Zwei Grazer Lehramtsstudierende berichten von den Strapazen, die nach dem Abschluss warten. Und sie formulieren Appelle an die Politik.

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Maja Höggerl hat gerade in Graz ihre Masterprüfung abgelegt und damit ihr Lehramtsstudium abgeschlossen. Der nächste logische Schritt: Jobsuche. Über das Onlineportal für offene Lehrerposten bewarb sie sich bewusst auf Stellen außerhalb von Graz, vor allem in der Obersteiermark. Dann die Ernüchterung: „Ich habe überall eine Absage bekommen.“ Noch schlimmer: „Von allen Lehramtsstudierenden, die ich kenne, hat nur eine einzige einen Job bekommen“, erzählt die 27-Jährige.

Was ist aus den Zeiten des Lehrermangels geworden? Suchte man nicht gerade noch händeringend nach Quereinsteigern, die sich ins Klassenzimmer stellen?

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