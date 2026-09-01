Lehrermangel war einmal: Kaum Jobs für Absolventen

Der Lehrermangel ist Geschichte. Wurden vor Kurzem noch Quereinsteiger gesucht, finden heute selbst qualifizierte Absolventen kaum einen Job. Zwei Grazer Lehramtsstudierende berichten von den Strapazen, die nach dem Abschluss warten. Und sie formulieren Appelle an die Politik.
Maja Höggerl hat gerade in Graz ihre Masterprüfung abgelegt und damit ihr Lehramtsstudium abgeschlossen. Der nächste logische Schritt: Jobsuche. Über das Onlineportal für offene Lehrerposten bewarb sie sich bewusst auf Stellen außerhalb von Graz, vor allem in der Obersteiermark. Dann die Ernüchterung: „Ich habe überall eine Absage bekommen.“ Noch schlimmer: „Von allen Lehramtsstudierenden, die ich kenne, hat nur eine einzige einen Job bekommen“, erzählt die 27-Jährige.
Was ist aus den Zeiten des Lehrermangels geworden? Suchte man nicht gerade noch händeringend nach Quereinsteigern, die sich ins Klassenzimmer stellen?
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