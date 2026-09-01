Lehrermangel war einmal: Kaum Jobs für Absolventen

Maja Höggerl hat gerade in Graz ihre Masterprüfung abgelegt und damit ihr Lehramtsstudium abgeschlossen. Der nächste logische Schritt: Jobsuche. Über das Onlineportal für offene Lehrerposten bewarb sie sich bewusst auf Stellen außerhalb von Graz, vor allem in der Obersteiermark. Dann die Ernüchterung: „Ich habe überall eine Absage bekommen.“ Noch schlimmer: „Von allen Lehramtsstudierenden, die ich kenne, hat nur eine einzige einen Job bekommen“, erzählt die 27-Jährige.