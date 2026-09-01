Süchtige urinieren in Keller von Wiener Wohnhaus

Anfang Mai traten die Schutzzone rund um die U6-Station Gumpendorfer Straße sowie eine Alkoholverbotszone am Westbahnhof in Kraft. Das Maßnahmenpaket soll Anrainer vor der schwierigen Situation rund um das Suchthilfezentrum Jedmayer schützen. Doch erste Wirkungen zeigten bereits, dass sich die Szene wohl verlagert.