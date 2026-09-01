Süchtige urinieren in Keller von Wiener Wohnhaus

In einem Gebäude in der Liniengasse in Wien-Mariahilf nisten sich Drogenabhängige ein und hinterlassen eine Spur der Verwüstung, schildert ein Anrainer.
Anfang Mai traten die Schutzzone rund um die U6-Station Gumpendorfer Straße sowie eine Alkoholverbotszone am Westbahnhof in Kraft. Das Maßnahmenpaket soll Anrainer vor der schwierigen Situation rund um das Suchthilfezentrum Jedmayer schützen. Doch erste Wirkungen zeigten bereits, dass sich die Szene wohl verlagert.
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