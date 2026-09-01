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Bewohner verzweifelt

Süchtige urinieren in Keller von Wiener Wohnhaus

Wien
01.09.2026 05:00
Auch vor den Containern sammelt sich der Müll.
Auch vor den Containern sammelt sich der Müll.(Bild: zVg)
Porträt von Wien Krone
Von Wien Krone

In einem Gebäude in der Liniengasse in Wien-Mariahilf nisten sich Drogenabhängige ein und hinterlassen eine Spur der Verwüstung, schildert ein Anrainer. 

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Anfang Mai traten die Schutzzone rund um die U6-Station Gumpendorfer Straße sowie eine Alkoholverbotszone am Westbahnhof in Kraft. Das Maßnahmenpaket soll Anrainer vor der schwierigen Situation rund um das Suchthilfezentrum Jedmayer schützen. Doch erste Wirkungen zeigten bereits, dass sich die Szene wohl verlagert.

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