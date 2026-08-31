Mopedlenker (16) durchschlug mit Kopf Heckscheibe

Er hatte sich verbremst: Ein 16-jähriger Mopedlenker prallte am Montag in St. Marienkirchen bei Schärding in OÖ gegen das Heck eines vor ihm fahrenden Autos. Der Anprall war so stark, dass der Jugendliche die Heckscheibe durchschlug.
Ein 47-Jähriger aus Münzkirchen fuhr am Montag gegen 7.25 Uhr mit seinem Pkw im Ortschaftsbereich Singern, Gemeinde St. Marienkirchen bei Schärding, von Oberteufenbach kommend Richtung Dietraching. Zum selben Zeitpunkt lenkte ein 16-Jähriger aus St. Florian am Inn sein Moped ebenfalls aus Oberteufenbach kommend Richtung Dietraching.
Vollbremsung kam zu spät
Als der 47-Jährige auf der enger werdenden Fahrbahn aufgrund eines entgegenkommenden Pkw sein Fahrzeug am Fahrbahnrand anhielt, prallte der Jugendliche trotz eingeleiteter Vollbremsung gegen das Fahrzeugheck des Autos und durchschlug die Heckscheibe. Der 16-Jährige wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Krankenhaus Schärding gebracht.
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