Mopedlenker (16) durchschlug mit Kopf Heckscheibe

Vollbremsung kam zu spät

Als der 47-Jährige auf der enger werdenden Fahrbahn aufgrund eines entgegenkommenden Pkw sein Fahrzeug am Fahrbahnrand anhielt, prallte der Jugendliche trotz eingeleiteter Vollbremsung gegen das Fahrzeugheck des Autos und durchschlug die Heckscheibe. Der 16-Jährige wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Krankenhaus Schärding gebracht.