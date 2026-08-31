Stahlriese Voestalpine baut neues Bahntechnik-Werk

Parallel zur Errichtung des neuen Werks hat die Voest mit der größten Güterbahngesellschaft Kanadas, der Canadian National (CN), eine langfristige Liefervereinbarung für die lokal gefertigten Weichensysteme abgeschlossen, wie der Stahlkonzern am Montag mitteilte. Die Voestalpine verfolgt die Strategie, Produkte für lokale Märkte zunehmend auch lokal zu produzieren – insofern passt der Werksbau in Kanada ins Bild.