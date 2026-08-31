86-Jähriger kommt von Straße ab und stirbt dann

Tödlicher Unfall am Montagvormittag in Linz. Ein 86-Jähriger war von der Straße abgekommen. Sein Fahrzeug überschlug sich. Der Mann war noch kurz bei Bewusstsein, musste dann aber reanimiert werden. Wenig später verstarb er in einem Linzer Krankenhaus.
Ein 86-jähriger Linzer fuhr am Montag kurz nach 11 Uhr mit seinem Auto in der Freistädter Straße in Linz. Laut Augenzeugen kam der Lenker plötzlich nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr über die dortige Böschung hinauf und kollidierte mit einem Baum. Dadurch kippte der Wagen um und blieb auf dem Dach liegen.
Mann verlor Bewusstsein
Der Lenker war zunächst ansprechbar, verlor aber während der medizinischen Versorgung das Bewusstsein und musste reanimiert werden. Im Kepler Uniklinikum erlag er aber seinen Verletzungen.
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