86-Jähriger kommt von Straße ab und stirbt dann

Ein 86-jähriger Linzer fuhr am Montag kurz nach 11 Uhr mit seinem Auto in der Freistädter Straße in Linz. Laut Augenzeugen kam der Lenker plötzlich nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr über die dortige Böschung hinauf und kollidierte mit einem Baum. Dadurch kippte der Wagen um und blieb auf dem Dach liegen.