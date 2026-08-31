Attersee: Spezialtaucher wollen in 162 Meter Tiefe

Bergungsaktion am Samstag abgebrochen

„Das Wrack liegt am Seeboden, wir müssen den einarmigen Roboter mit einem Joystick bewegen und versuchen, eine Art Schlaufe darüber zu ziehen.“ Unter dem Flieger sei der Roboter nicht durchgekommen, vorn und an den Flügeln habe es nichts gegeben, wo die Einsatzkräfte einhaken können, erklärte der Bezirksfeuerwehrkommandant Wolfgang Hufnagl am Samstagvormittag. Zudem habe das Schlechtwetter die Bergungsarbeiten erschwert. Am Samstagnachmittag wurde die Aktion dann schließlich abgebrochen.