Granitderby für Kleinzell „leichter als erwartet“

Nach der ersten Runde trennte sich Kleinzell vom Trainer, nun siegte man im Granitderby gegen Kirchberg klar mit 3:0. In der 2. Nordwest erwartet der sportliche Leiter einen engen Kampf um Rang zwei, bei dem natürlich auch die Kleinzeller ein Wörtchen mitreden wollen.
Nach dem Missverständnis findet Kleinzell in die Spur. Denn nachdem man zum Saisonstart in der 2. Nordwest mit 2:3 bei Reichenau verloren hatte, trennte man sich danach von Neo-Trainer Forstner Peter. „Wir sind beidseitig zu dem Entschluss gekommen, dass es nicht passt“, meint Sportchef Manuel Wolfmayr, der wohl die richtige Entscheidung getroffen, denn nach dem 5:2 gegen Kollerschlag gab’s nun ein 3:0 im Granitderby gegen Kirchberg.
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