Granitderby für Kleinzell „leichter als erwartet“

Nach dem Missverständnis findet Kleinzell in die Spur. Denn nachdem man zum Saisonstart in der 2. Nordwest mit 2:3 bei Reichenau verloren hatte, trennte man sich danach von Neo-Trainer Forstner Peter. „Wir sind beidseitig zu dem Entschluss gekommen, dass es nicht passt“, meint Sportchef Manuel Wolfmayr, der wohl die richtige Entscheidung getroffen, denn nach dem 5:2 gegen Kollerschlag gab’s nun ein 3:0 im Granitderby gegen Kirchberg.