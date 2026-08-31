Oberösterreicher (23) in Bayern von Zug getötet

Übergang nur beschildert

Der junge Mann aus Ried in der Riedmark hatte sich laut Polizei gegen 19.10 Uhr im Bereich der Bahngleise in Richtung der Stadt Pocking befunden. Bei einem unbeschrankten Bahnübergang bei Eggersham wurde er von dem anfahrenden Zug erfasst. Laut einem Bericht der „Passauer Neuen Presse“ stand im Raum, dass der junge Mann am Heimweg vom Karpfhamer Fest in Richtung des Bahnhofs Pocking unterwegs gewesen war. Die Bahnkreuzung, wo der junge Mann ums Leben kam, war nur mit Verkehrsschildern gesichert, Licht- oder Klingelzeichen soll es dort nicht geben, weil die Straße nur wenig befahren sei.