Oberösterreicher (23) in Bayern von Zug getötet

Ein 23-Jähriger aus Ried in der Riedmark war am am Samstagabend gegen 19 Uhr bei einem unbeschrankten Bahnübergang bei Eggersham (Bayern) von einem querenden Zug erfasst und getötet. Ermittlungen zum Unfallhergang laufen noch. Es steht im Raum, dass der junge Mann am Heimweg von einem Fest war.
Ein 23-Jähriger aus Oberösterreich ist am Samstagabend in Bayern von einem Zug der Rottalbahn erfasst und tödlich verletzt worden. Das teilte das Polizeipräsidium Niederbayern am Montag mit. „Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen wird von einem fahrlässigen Unfallgeschehen ausgegangen“, bestätigte eine Sprecherin des Polizeipräsidium Niederbayern der OÖ-„Krone“. Weitere Ermittlungen sollen den genauen Hergang klären. Als wichtige Zeugin gilt die Triebwagenführerin, die bisher nicht befragt werden konnte.
Lokführerin noch im Spital
Sie „erlitt einen Schock und wurde unter Begleitung eines Kriseninterventionsteams in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht“, so die Polizei. Im Zug hatten sich zwar auch mehrere Fahrgäste befunden, sie haben laut der Sprecherin aber keine Beobachtungen zum Unfallhergang gemacht.
Übergang nur beschildert
Der junge Mann aus Ried in der Riedmark hatte sich laut Polizei gegen 19.10 Uhr im Bereich der Bahngleise in Richtung der Stadt Pocking befunden. Bei einem unbeschrankten Bahnübergang bei Eggersham wurde er von dem anfahrenden Zug erfasst. Laut einem Bericht der „Passauer Neuen Presse“ stand im Raum, dass der junge Mann am Heimweg vom Karpfhamer Fest in Richtung des Bahnhofs Pocking unterwegs gewesen war. Die Bahnkreuzung, wo der junge Mann ums Leben kam, war nur mit Verkehrsschildern gesichert, Licht- oder Klingelzeichen soll es dort nicht geben, weil die Straße nur wenig befahren sei.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.