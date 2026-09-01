In der neuesten Episode des Podcasts „Ich bin Unternehmerin PUNKT“, präsentiert von Frau in der Wirtschaft OÖ und „Krone“, bittet Podcast-Host Lisa Sigl dieses Mal Barbara Priewasser-Höller ans Mikro. Die Geschäftsführerin erklärt, warum der stationäre Handel unverzichtbar bleibt.
Barbara Priewasser-Höller, Geschäftsführerin von Lederwaren Höller in Wels, verbindet Erfahrung, Werte und persönliche Kundennähe auf einzigartige Weise. In dieser Folge von „Ich bin Unternehmerin PUNKT“ erzählt sie, wie sie ihr Traditionsgeschäft in der Innenstadt erfolgreich führt und welchen Beitrag Zusammenhalt zwischen Unternehmen und ein starkes Netzwerk zur Belebung von Innenstädten leisten.
Sie erklärt, warum der stationäre Handel auch heute unverzichtbar ist und wie herausragender Service, Qualität und individuelle Beratung den Unterschied machen. Die Episode liefert inspirierende Einblicke in ihr Unternehmerinnenleben, ihre Haltung und die besondere Bedeutung des Standorts für die Region.
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