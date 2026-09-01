Warum der stationäre Handel unverzichtbar bleibt

Barbara Priewasser-Höller, Geschäftsführerin von Lederwaren Höller in Wels, verbindet Erfahrung, Werte und persönliche Kundennähe auf einzigartige Weise. In dieser Folge von „Ich bin Unternehmerin PUNKT“ erzählt sie, wie sie ihr Traditionsgeschäft in der Innenstadt erfolgreich führt und welchen Beitrag Zusammenhalt zwischen Unternehmen und ein starkes Netzwerk zur Belebung von Innenstädten leisten.