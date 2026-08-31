Bergung von Todesflugzeug aus Attersee begonnen

„Wenn alles nach Plan geht, soll das Flugzeug am späten Nachmittag aus dem Wasser kommen“, hieß es am Montag. Am Vormittag war die Bergung wieder aufgenommen worden, die am Samstagnachmittag abgebrochen werden musste. Der Einsatz war technisch zu schwierig gewesen – man hatte ursprünglich versucht, Taue mithilfe eines Roboters anzubringen.