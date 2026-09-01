Italien: Volksschule für nur ein Mädchen eröffnet

Ort nur auf dem Seeweg erreichbar

Das Paar lebt in Ginostra, einem abgelegenen Ort auf Stromboli, der nur auf dem Seeweg erreichbar ist. In dem Ort leben im Winter nach Angaben der Nachrichtenagentur ANSA etwa 40 Menschen. Die Infrastruktur ist begrenzt. Es gibt unter anderem ein Lebensmittelgeschäft, das aber häufig geschlossen ist.