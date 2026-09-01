Dunkles Tennis-Geheimnis? „Ich wusste von all dem“

„Ich wusste von all dem, bevor irgendeine Ankündigung gemacht wurde. Als ich es dann in den sozialen Medien gesehen habe, dachte ich nur: ‘Da haben wir’s.‘ Ehrlich gesagt habe ich es irgendwie erwartet“, nahm Tsitsipas nach seinem Erstrundenspiel bei den US Open, angesprochen auf Kyrgios, kein Blatt vor den Mund.