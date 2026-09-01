Dunkles Tennis-Geheimnis? „Ich wusste von all dem“

Stefanos Tsitsipas hat sich am Rande der Tennis-US-Open zur Sperre von Nick Kyrgios aufgrund eines positiven Kokain-Tests geäußert. Dabei hat der Grieche nicht mit Kritik gespart und erklärt, dass die Causa für ihn und wohl auch Teile der Tennis-Welt längst ein offenes Geheimnis war.
„Ich wusste von all dem, bevor irgendeine Ankündigung gemacht wurde. Als ich es dann in den sozialen Medien gesehen habe, dachte ich nur: ‘Da haben wir’s.‘ Ehrlich gesagt habe ich es irgendwie erwartet“, nahm Tsitsipas nach seinem Erstrundenspiel bei den US Open, angesprochen auf Kyrgios, kein Blatt vor den Mund.
Vielmehr deutete der Grieche an, dass es sich dabei schon länger um ein dunkles Geheimnis im Tennis-Zirkus gehandelt habe: „Ich wusste, dass es sich um Dinge handelte, die abseits des Tennisplatzes passiert sind. Das sage ich Ihnen.“
Kyrgios gesteht Fehler ein
Nach einem positiven Kokain-Test bei einem Turnier auf Mallorca ist Kyrgios seit Anfang August vorläufig suspendiert. Auf Instagram zeigte sich der „Tennis-Bad-Boy“ anschließend einsichtig, erklärte er „habe einen riesigen Fehler gemacht“ und kündigte an die „Verantwortung zu übernehmen“.
Das Verhältnis des Australiers zu Tsitsipas ist seit Jahren angespannt. Der Grieche zeigt so auch kein Mitleid für seinen Konkurrenten, vielmehr stellte er klar: „Ich werde nicht versuchen, jemanden zu decken, wenn ich die Wahrheit kenne.“
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