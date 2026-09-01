Traiskirchen wechselt Coach – Sportclub entzaubert

Aufsteiger Scheiblingkirchen fügt dem Wiener Sportclub mit dem 2:1-Sieg die erste Saisonniederlage in der Regionalliga Ost zu. Thomas Darazs ist nicht mehr Traiskirchen-Coach und Marchfeld Mannsdorf ist nach dem 4:1-Sieg in Parndorf neuer Leader. Die Highlights der Runde gibt es im Video.