Das wurde aus Kniefall-Protestler Colin Kapernick!

„Wenn ich darüber nachdenke, ob es das wert war oder nicht: Wenn nur ein Leben gerettet wurde, ein Leben vorangekommen ist, war es das wert jeden Tag der Woche“, sagte Kaepernick einmal. Am 1. September 2016 ging Kaepernick vor dem Vorbereitungsspiel seiner San Francisco 49ers bei den San Diego Chargers während der Nationalhymne auf ein Knie. In den Spielen zuvor hatte er auf der Bank gesessen, was weitgehend unbemerkt geblieben war. Nach einem Gespräch mit einer ehemaligen Spezialkraft des US-Militärs entschied sich Kaepernick dann aus Respekt vor den Soldaten seines Heimatlandes fürs Knien statt Sitzen – und wurde so schnell zur Zielscheibe von Hass, Verachtung und Vorwürfen.