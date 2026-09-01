74 Millionen Euro Schulden: Pollmann ist pleite

Die Gerüchte, die dem Konzern Schulden des Konzerns in Höhe von Zig-Millionen Euro nachsagten und jetzt auch bestätigt wurden, wurden zuletzt damit befeuert, dass der CFO des Konzerns gestern seinen letzten Arbeitstag hatte. Pollmann verweist darauf, dass die Neuaufstellung des Unternehmens schon seit einiger Zeit laufe. „Ein Wechsel an der Unternehmensspitze, die Zusammenlegung und Verlagerung von einem Standort nach Karlstein, der Verkauf nicht betriebsnotwendiger Liegenschaften sowie parallel dazu ein strukturiert aufgesetzter Investorenprozess“ wurden hervorgehoben. „Für ein Unternehmen dieser Größenordnung ist ein Wandel und eine Restrukturierung in dieser Dimension aus eigener Kraft schwer umsetzbar, weshalb die Einleitung der Sanierungsverfahren nicht vermeidbar war.“