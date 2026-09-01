74 Millionen Euro Schulden: Pollmann ist pleite

Gerüchte gab es schon seit zwei Wochen, jetzt ist es traurige Gewissheit. Der große Familienkonzern Pollmann mit Hauptsitz in Karlstein an der Thaya (NÖ) ist zahlungsunfähig. Drei Gesellschaften – darunter auch die Dachmarke Pollmann International beantragten ein Sanierungsverfahren. Jetzt entscheidet das Gericht.
1200 Mitarbeiter auf fünf Standorten und drei Kontinenten vereinigt das traditionelle Familienunternehmen aus dem Waldviertel, bei dem es noch in den 1990er-Jahren hieß, dass jedes dritte Schiebedach eines Pkw in Europa von Pollmann stammt. Und auf der Homepage wirbt das Unternehmen noch immer damit, dass 93 Prozent aller namhaften Automarken Teile von Pollmann eingebaut haben.
Großes Paradeunternehmen des Waldviertels
Allein am Hauptsitz Karlstein im Bezirk Waidhofen an der Thaya dürfte das Firmenkonglomerat Pollmann etwa die Hälfte aller Mitarbeiter beschäftigen. Laut Unternehmen seien aus den drei Gesellschaften rund 500 Mitarbeiter betroffen. Der Schuldenstand der drei Gesellschaften wird mit 74 Mio. Euro angegeben. „Aufgrund der Vielzahl der betroffenen Dienstnehmer wurden der Betriebsrat und die Arbeiterkammer in den Prozess eng eingebunden“, hieß es in der Mitteilung. Die ausländischen Tochterunternehmen in Tschechien, Mexiko und China seien von den österreichischen Verfahren ebenso wenig betroffen, wie die Maxxom Automation GmbH, betonte Pollmann in einer Aussendung.
Der derzeit schlechte Zustand der Autoindustrie in Europa und strategische Fehlentscheidung, wie etwa der Neubau eines Werks in Vitis, das bald darauf wieder zugesperrt werden musste, dürften mit Ausschlag für die Zahlungsunfähigkeit gegeben haben. Der Konzern galt seit Jahrzehnten zu den großen Paradeunternehmen des Waldviertels, vor allem in der Sparte Automatisierungstechnik.
Richterin entscheidet
Drei Gesellschaften des Pollmann Konzerns meldeten vor wenigen Minuten ein Sanierungsverfahren an, bestätigt das Landesgericht Krems auf Nachfrage der „Krone“: Die Pollmann International GmbH, Pollmann Austria GmbH und die Pollmann Werkzeuge GmbH. Die zuständige Richterin werde in den nächsten Tagen entscheiden, ob den beantragten Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung stattgegeben wird.
Die Gerüchte, die dem Konzern Schulden des Konzerns in Höhe von Zig-Millionen Euro nachsagten und jetzt auch bestätigt wurden, wurden zuletzt damit befeuert, dass der CFO des Konzerns gestern seinen letzten Arbeitstag hatte. Pollmann verweist darauf, dass die Neuaufstellung des Unternehmens schon seit einiger Zeit laufe. „Ein Wechsel an der Unternehmensspitze, die Zusammenlegung und Verlagerung von einem Standort nach Karlstein, der Verkauf nicht betriebsnotwendiger Liegenschaften sowie parallel dazu ein strukturiert aufgesetzter Investorenprozess“ wurden hervorgehoben. „Für ein Unternehmen dieser Größenordnung ist ein Wandel und eine Restrukturierung in dieser Dimension aus eigener Kraft schwer umsetzbar, weshalb die Einleitung der Sanierungsverfahren nicht vermeidbar war.“
Grund für den Sanierungsbedarf sei der „strukturelle Wandel der Automobilindustrie“, eine „dauerhafte Verschiebung, die derzeit viele europäische Zulieferer“ treffe, heißt es weiter von Pollmann. Weltweit wachse die Automobilproduktion weiter, der Druck entstehe im europäischen Markt. Begleitet werden die Gesellschaften nun von der Insolvenzrechtsexpertin Andrea Fruhstorfer.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.