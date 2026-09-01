Imst behält weiße Weste – Lustenau läuft Sieg nach

Fünf Spiele – fünf Siege! Der Imst-Express ist in der Regionalliga West weiter nicht zu stoppen. Gegen Wolfurt gab es einen 2:1-Sieg für die Scheuer-Elf. Nicht so gut läuft es für Lauterach und Lustenau – beide Teams warten noch auf den ersten Sieg in der laufenden Meisterschaft. Die Highlights der 5. Runde gibt es im Video.