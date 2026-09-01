„Karriere begann mit Irrtum und endete im Ruhm“

„Clarín“:

„Das Ende einer Ära.“

„TyC Sports“:

„Weltweite Sensation: Lionel Messi hat seinen Rücktritt aus der argentinischen Nationalmannschaft angekündigt. ‘La Pulga‘ veröffentlichte einen Brief, in dem er erklärte, dass er das Trikot der ‘Albiceleste‘ nicht mehr tragen und von nun an nur noch ein Fan unter vielen sein werde.“

„Olé“:

„Danke, Leo. Du bist ewig. Messi verabschiedet sich aus der Nationalmannschaft.“

„Pagina12“:

„Eine Ära geht zu Ende. Der Star selbst hat seinen Rücktritt in den sozialen Netzwerken bestätigt. In 20 Jahren gewann er eine Weltmeisterschaft und holte zweimal die Copa América. Außerdem bestritt er zahlreiche Endspiele und war der unbestrittene Held der Mannschaft.“

„La Nación“:

„Nach dem Tod seines Vaters Jorge hatte er eingeräumt, dass sein Körper nicht mehr so mitmachte, wie er es sich wünschte, und auch einige Teamkollegen hatten in den letzten Tagen angedeutet, dass das Ende nahe sei. (...) Argentinien tritt auf dem Weg ins Jahr 2030 in eine Phase der Erneuerung ein: Mehrere Zyklen neigen sich dem Ende zu, es gibt viel neu aufzubauen, und sogar die weitere Amtszeit von Lionel Scaloni über den Dezember hinaus steht in Frage.“

„Diario Uno“ (Mendoza):

„Zwei Meilensteine in Lionel Messis sportlicher Laufbahn wurden von Hand festgehalten. Im Dezember 2000 hielt der FC Barcelona auf einer Papierserviette die Zusage fest, ihn unter Vertrag zu nehmen. Er war damals 13 Jahre alt. Heute, mit 39 Jahren, gibt Lionel Messi selbst in einer handschriftlichen Botschaft seinen Rücktritt aus der argentinischen Nationalmannschaft bekannt (...).“