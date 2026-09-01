Arena Austria – Träumerei oder bald Wirklichkeit?

In Folge 73 von „Gelb-Rot – Der UNICOPE Fußball-Talk“ wird’s diesmal richtig groß: Zu Gast ist Kurt Zöchling, der eine konkrete Vision für eine neue multifunktionale Sportarena in Wien präsentiert. Im Mittelpunkt steht die Frage: Braucht Österreich endlich eine moderne Arena – und hat das Wiener Happel-Stadion ausgedient?