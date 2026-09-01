Insolvent! Rucksack-Firma stellt Produktion ein

Ein Hersteller beliebter hochwertigen Wander- und Fahrradrucksäcke ist zahlungsunfähig. Die gestiegenen Produktionskosten bedeuteten für Red Rebane mit Sitz in Deutschland das Aus.
Das Insolvenzverfahren beim Amtsgericht Schwerin (Mecklenburg-Vorpommern) wurde bereits Anfang August eröffnet. Zuletzt gab es nur mehr vier Mitarbeiter – auch diese verlieren mit der Zahlungsunfähigkeit des Unternehmens den Job.
„Die Herstellung hochwertiger Taschen in Deutschland ist in den vergangenen Jahren immer schwieriger geworden“, erklärt der Hersteller auf seiner Website den Grund. Eine wirtschaftliche Produktion sei wegen Materialkosten, Energiepreise und Lohnkosten unmöglich geworden.
Man habe jedoch nicht kampflos aufgegeben, so die Firma weiter: „Wir haben neue Mitarbeiter gesucht, Prozesse verändert und Ideen ausprobiert. Am Ende mussten wir jedoch akzeptieren, dass wir unser ursprüngliches Geschäftsmodell nicht mehr fortführen können.“
Unternehmen blieb auf Stoffmasken sitzen
Das Unternehmen wurde 2012 gegründet. Schon in der Corona-Krise hatte es wirtschaftliche Turbulenzen gegeben: Das Unternehmen hatte laut „Nordkurier“ für ein Krankenhaus Stoffmasken genäht. Doch als FFP2-Masken zur Pflicht wurden, sei man auf den Masken aus Textil sitzen geblieben. Der Hersteller musste Kredite aufnehmen, nun kann er die Raten nicht mehr zahlen.
Auch mit Plagiaten hatte das Unternehmen zu kämpfen: „Wenn du eine gute Idee entwickelst und viel Zeit und Arbeit in ein Produkt investierst, dauert es heute oft nicht lange, bis vergleichbare Lösungen zu deutlich niedrigeren Preisen auf den Markt kommen“, so Geschäftsführer Christian Karius gegenüber der Zeitung.
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