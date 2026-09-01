Insolvent! Rucksack-Firma stellt Produktion ein

Unternehmen blieb auf Stoffmasken sitzen

Das Unternehmen wurde 2012 gegründet. Schon in der Corona-Krise hatte es wirtschaftliche Turbulenzen gegeben: Das Unternehmen hatte laut „Nordkurier“ für ein Krankenhaus Stoffmasken genäht. Doch als FFP2-Masken zur Pflicht wurden, sei man auf den Masken aus Textil sitzen geblieben. Der Hersteller musste Kredite aufnehmen, nun kann er die Raten nicht mehr zahlen.