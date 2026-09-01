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„4 Wochen mit dir!“

Prinzessin Eugenie teilt zuckersüßes Baby-Update

Royals
01.09.2026 10:49
Prinzessin Eugenie zeigt neue Fotos von ihrer Tochter Adelaide.
Prinzessin Eugenie zeigt neue Fotos von ihrer Tochter Adelaide.(Bild: Krone-Collage/instagram.com/princesseugenie)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Anfang August haben sich Prinzessin Eugenie und ihr Ehemann Jack Brooksbank über die Geburt ihrer ersten Tochter gefreut, vor zwei Wochen enthüllten sie den Namen ihrer Kleinen. Jetzt teilte die Tochter von Ex-Prinz Andrew und Sarah Ferguson erneut ein Baby-Update – und das ist wirklich zuckersüß!

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In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die 36-Jährige am Montag gleich mehrere Schnappschüsse ihrer Tochter Adelaide Elizabeth Annina. Unter anderem das erste, auf dem die stolze Dreifach-Mami mit ihrer Kleinen zu sehen ist.

Auf dem Foto steht Eugenie im Garten, hält ihre Tochter im Arm und schaut mit liebevollem Blick auf sie herunter. „Vier Wochen mit dir!“, schrieb sie zu der Aufnahme, die darüber hinaus nicht vieler Worte bedarf.

Das erste Foto der stolzen Mama: Eugenie zeigt sich mit Töchterchen Adelaide.
Das erste Foto der stolzen Mama: Eugenie zeigt sich mit Töchterchen Adelaide.(Bild: instagram.com/princesseugenie)

Große Brüder kuscheln mit Adelaide
Doch nicht nur Mama Eugenie ist sichtlich vernarrt in das neue Familienmitglied, wie weitere Schnappschüsse zeigen. Auch die großen Brüder August (5) und Ernest (3) können vom Kuscheln mit der kleinen Schwester offenbar nicht genug bekommen.

August und Ernest sind ganz vernarrt in ihre kleine Schwester.
August und Ernest sind ganz vernarrt in ihre kleine Schwester.(Bild: instagram.com/princesseugenie)

„Glückliche Tage mit meinen Babys“, schrieb Eugenie zu einem der zwei Fotos, die sich noch in ihrer Instagram-Story finden. Ein drittes lässt sie unkommentiert, doch auch das beweist, dass Adelaide längst der kleine Star in der Familie ist.

Mit Baby Adelaide wird derzeit ausgiebig gekuschelt.
Mit Baby Adelaide wird derzeit ausgiebig gekuschelt.(Bild: instagram.com/princesseugenie)

Name mit liebevoller Bedeutung
Der Name von Prinzessin Eugenies Tochter steckt übrigens voller royaler Geschichte und einer lieben Hommage. Denn Adelaide erinnert etwa an Maria Adelaide von Portugal, aber auch an Königin Adelaide, Ehefrau von König Wilhelm IV. Wie die 36-Jährige bereits vor zwei Wochen verriet, wollten sie und Ehemann Jack mit dem Namen die Verbindung zwischen englischer und portugiesischer Geschichte schaffen. Immerhin wurde ihre Tochter in Portugal, der Wahlheimat der Familie, geboren.

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Elizabeth, der zweite Name von „Baby-Girl Brooksbank“, ist unterdessen eindeutig: Mit ihm wollte Eugenie ihrer geliebten Oma, der 2022 verstorbenen Queen Elizabeth, ein Denkmal setzen.

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