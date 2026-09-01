Prinzessin Eugenie teilt zuckersüßes Baby-Update

Name mit liebevoller Bedeutung

Der Name von Prinzessin Eugenies Tochter steckt übrigens voller royaler Geschichte und einer lieben Hommage. Denn Adelaide erinnert etwa an Maria Adelaide von Portugal, aber auch an Königin Adelaide, Ehefrau von König Wilhelm IV. Wie die 36-Jährige bereits vor zwei Wochen verriet, wollten sie und Ehemann Jack mit dem Namen die Verbindung zwischen englischer und portugiesischer Geschichte schaffen. Immerhin wurde ihre Tochter in Portugal, der Wahlheimat der Familie, geboren.