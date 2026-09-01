Timbersport: Kärntner zum 3. Mal Nachwuchsmeister

Um das zu erreichen, trainiert Oberzaucher sechsmal pro Woche für jeweils mehrere Stunden. Seine liebste Disziplin beim Timbersport ist dabei „Standing Block Chop“. Dabei wird ein Holzblock vertikal in einer Metallhalterung befestigt. Dieser muss so schnell wie möglich mithilfe von kräftigen und präzisen Axthieben von beiden Seiten durchtrennt werden. Oberzauchers Bestzeit dabei liegt bei 15,09 Sekunden – österreichischer Rekord.