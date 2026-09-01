Timbersport: Kärntner zum 3. Mal Nachwuchsmeister

Der gebürtige Ferndorfer Simon Oberzaucher holte sich vergangenes Wochenende in Schladming zum dritten Mal den österreichischen Nachwuchs-Titel im Sportholzfällen. Für seine (sportliche) Zukunft hat der 20-jährige Kärntner große Pläne.
„Die Kombination aus Kraft, Ausdauer und Präzision machen den Sport für mich so einzigartig und besonders“, erzählt Simon Oberzaucher. Im Rahmen seiner Ausbildung an einer Landwirtschaftlichen Fachschule kam der Ferndorfer 2022 das erste Mal mit Waldsport in Berührung.
Vier Jahre später kürte sich der 20-Jährige am vergangenen Wochenende in Schladming zum dritten Mal zum Österreichischen Nachwuchsmeister im Timbersport.
„Der Timbersport ist ein sportlich aufgemotzter Showbewerb aus Amerika, welcher sich aus drei Schneid-Bewerben und drei Hack-Bewerben zusammensetzt“, verrät Armin Graf, Obmann des Waldsport Litzlhof in Lendorf und ergänzt: „Simon ist derzeit sicherlich unser bester Athlet.“
Beim großen Finale, an dem die besten Athleten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz teilnahmen, stellte Oberzaucher allen seine Fähigkeiten unter Beweis. Auch wenn es im internationalen Vergleich am Ende nur für Platz drei reichte, hat der Kärntner große Pläne für die Zukunft.
Ich möchte ab 2028 bei den Profis antreten und der erste österreichische Vollprofi im Timbersport werden.
Simon Oberzaucher
Um das zu erreichen, trainiert Oberzaucher sechsmal pro Woche für jeweils mehrere Stunden. Seine liebste Disziplin beim Timbersport ist dabei „Standing Block Chop“. Dabei wird ein Holzblock vertikal in einer Metallhalterung befestigt. Dieser muss so schnell wie möglich mithilfe von kräftigen und präzisen Axthieben von beiden Seiten durchtrennt werden. Oberzauchers Bestzeit dabei liegt bei 15,09 Sekunden – österreichischer Rekord.
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