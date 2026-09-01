Brutale Bomben-Serie auf Kiew setzt sich fort

Die Kiewer Stadtverwaltung kündigte zudem an, bei Schulkindern stärker auf Online-Unterricht setzen zu wollen. Der Luftverteidigung gelingt es immer seltener die Flugobjekte aus Russland in großer Zahl abzufangen. Moskau setzt vermehrt auf neue Drohnentypen, die sich mit bis zu 600 Kilometern pro Stunde fortbewegen und schwer vom Himmel zu holen sind. Bei ballistischen Raketen hat die Ukraine ohnehin kaum Chancen.