Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Österreichisches Kino

Dennis Dewall: Wie aus einer Idee großes Kino wird

Kino
01.09.2026 11:00
Porträt von krone.at
Von krone.at

Schauspieler und Produzent Dennis Dewall denkt über Österreichs Grenzen hinaus. Sein Spionage-Thriller „THE TRAIN“, inszeniert vom britischen Historiker und Spionageexperten Boris Volodarsky, entstand international und startet im September seine Reise durch Europas Kinos.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Schon als Dreijähriger wollte Dennis Dewall Schauspieler werden, mit 18 ging er zum Schauspielstudium nach Los Angeles. Heute steht der Österreicher nicht nur vor der Kamera, sondern produziert mit Westside Studios selbst.

(Bild: Dennis Dewall)

Sein bislang ambitioniertestes Projekt: der international gedrehte Spionage-Thriller „THE TRAIN“, in dem Dewall als Major Alex Stirling die Hauptrolle spielt und zugleich als Produzent verantwortlich zeichnet. Inszeniert wurde der Film vom britischen Historiker und Spionageexperten Boris Volodarsky, der auch das Drehbuch schrieb und besonderen Wert auf eine authentische Darstellung der Welt der Geheimdienste legte.

Herr Dewall, Sie sind mit großen Erwartungen nach Los Angeles gegangen. Was haben Sie aus dieser Zeit mitgenommen?
Vor allem Ausdauer. Dort merkt man schnell, wie viele talentierte Menschen denselben Traum haben. Man geht zu Castings und bekommt Absagen. Ich habe gelernt: Wenn sich 100 Türen nicht öffnen, gehe ich zur 101. Und wenn es 7.000 sind, ist vielleicht Tür 7.001 diejenige, die aufgeht. 

Zitat Icon

Wenn ich an etwas glaube, gehe ich den ganzen Weg.

Dennis Dewall

Gedreht wurde unter anderem in einem fahrenden Luxuszug. Wie glamourös war die Arbeit tatsächlich?
Auf der Leinwand glamouröser als hinter der Kamera. Der Majestic Imperator Train de Luxe war eine außergewöhnliche Kulisse, aber wir haben während der Fahrt gedreht. Wenig Platz für Kamera, Licht, Ton, Schauspieler und Crew. Das war herausfordernd, aber genau diese Authentizität sieht man später im Film.

„THE TRAIN“ entstand in neun Ländern. Kann eine österreichische Independent-Produktion international mithalten?
Eine Produktion aus Österreich muss nicht klein denken. Natürlich hat Hollywood andere Möglichkeiten. Als Independent-Produktion muss man vieles durch Kreativität, Flexibilität und sehr viel Einsatz kompensieren.

Zitat Icon

„Warum sollte ein Film aus Österreich nicht international funktionieren? Eine gute Geschichte braucht keinen Reisepass.“Dennis Dewall

Dennis Dewall, Produzent & Schauspieler

Was bedeutet Erfolg für Sie: internationale Kinostarts? Volle Säle?
Natürlich möchte ich, dass möglichst viele Menschen den Film sehen. Aber Erfolg sind für mich nicht nur Zahlen. Wenn die Menschen danach über den Film sprechen und ihn weiterempfehlen, haben wir etwas richtig gemacht.

Und warum sollten die Österreicher am 24. September ins Kino gehen?
Weil sie einen österreichischen Independent-Film sehen können, der es auf internationale Kinoleinwände geschafft hat. Wir haben ‘THE TRAIN‘ mit viel Leidenschaft produziert. Jetzt gehört der Film dem Publikum – und ich hoffe, dass am 24. September viele Österreicher einsteigen.

Für Dewall wird die Österreich-Premiere am 22. September in der Wiener Millennium City zum besonderen Moment der internationalen Kinoreise. Nach Dreharbeiten über Ländergrenzen hinweg kehrt der Schauspieler und Produzent mit seinem bislang ambitioniertesten Projekt nach Hause zurück.

Ab 22. September im Kino
„The Train“ 
(Bild: Westside Studios)

Österreich-Premiere: 22. September 2026, Millennium City Wien
Kinostart: ab 24. September 2026 nur im Kino

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kino
01.09.2026 11:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Kinostarts der Woche
Staraufgebot: Gefährliche Affären & blanker Horror
Abenteuer & Spannung
Kinostarts: Verrückte Minions & meisterhafte Diebe
Top-Besetzung
Nach „House of the Dragon“, jetzt Supergirl
Kinostarts der Woche
Blutiger Roadtrip-Horror und Kevin James verliebt
Kino als Musikerlebnis
Dieser Musiker rocken derzeit die große Leinwand
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Formel 1
Ralf Schumacher wird in Österreich operiert
179.708 mal gelesen
Ralf Schumacher
Oberösterreich
„Marcel und Markus waren überall gerne gesehen“
116.504 mal gelesen
Krone Plus Logo
Die jungen Männer hatten keine Überlebenschance.
Oberösterreich
Zweiter Schicksalsschlag für Familie von Marcel
108.370 mal gelesen
In diesem blauen BMW verunglückten die beiden jungen Männer in der Nacht auf Sonntag in ...
Kolumnen
Wer weiß schon, was der FPÖ zu weit geht?
1246 mal kommentiert
Mit 53 Prozent haben die Isländer sich gegen Beitrittsverhandlungen mit der EU ausgesprochen, ...
Außenpolitik
Nein! Isländer erteilen Brüssel eiskalte Abfuhr
1183 mal kommentiert
Befürworter der Gespräche argumentierten, eine Mitgliedschaft könne die hohen Zinsen im Land ...
Außenpolitik
Islands kalte Schulter als Warnsignal für die EU
1167 mal kommentiert
Große Freude herrschte bei der „Nein“-Fraktion in Island nach der eiskalten Abfuhr für Brüssel.
Mehr Kino
Österreichisches Kino
Dennis Dewall: Wie aus einer Idee großes Kino wird
Mitmachen & gewinnen
krone.tv bringt Sie zur Premiere von Resident Evil
„Erst Baby, dann ...“
Hathaway dreht mit Cruise „Tage des Donners 2“
„Vaterland“-Interview
„Das ist der Stoff einer griechischen Tragödie“
Mit der „Krone“
Filmpakete zu „Das gewisse Etwas“ gewinnen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf