Dennis Dewall: Wie aus einer Idee großes Kino wird

Herr Dewall, Sie sind mit großen Erwartungen nach Los Angeles gegangen. Was haben Sie aus dieser Zeit mitgenommen?

Vor allem Ausdauer. Dort merkt man schnell, wie viele talentierte Menschen denselben Traum haben. Man geht zu Castings und bekommt Absagen. Ich habe gelernt: Wenn sich 100 Türen nicht öffnen, gehe ich zur 101. Und wenn es 7.000 sind, ist vielleicht Tür 7.001 diejenige, die aufgeht.