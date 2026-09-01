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Komplikationen nach OP

Mette-Marit begleitet Haakon nicht zum Königseid

Royals
01.09.2026 11:13
Königin Mette-Marit muss aufgrund von Komplikationen nach ihrer Lungentransplantation am ...
Königin Mette-Marit muss aufgrund von Komplikationen nach ihrer Lungentransplantation am Dienstag überwacht werden und fehlt bei König Haakons Königseid.(Bild: AFP/LISE ASERUD)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Sorge um Königin Mette-Marit: Die 53-Jährige wird, wenn ihr Ehemann König Haakon am heutigen Dienstag seinen Königseid ablegen wird, nicht dabei sein, wie der Palast bekannt gab. Grund dafür sind Komplikationen, die nach der Lungentransplantation im Juni aufgetreten sind.

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Ursprünglich hieß es, dass Mette-Marit am Dienstag Kronprinzessin Ingrid Alexandra und König Haakon begleiten wird. Doch am Vormittag gab der Palast bekannt, dass die Königin dem Termin fernbleiben wird. Als Grund werden Komplikationen nach der Lungentransplantation genannt.

Mette-Marit muss überwacht werden
Eine Nachricht, die für große Sorge um die Gesundheit der neuen Königin sorgt. Doch gleichzeitig beschwichtigt Lungenfacharzt Are Holm in einem Statement, das der Palast auf seiner Seite veröffentlichte.

Am Montagabend absolvierte Mette-Marit ihren ersten Termin als Königin. Am Dienstag wird die ...
Am Montagabend absolvierte Mette-Marit ihren ersten Termin als Königin. Am Dienstag wird die 53-Jährige aufgrund von Komplikationen nach ihrer Lungentransplantation nicht dabei sein.(Bild: AFP/CORNELIUS POPPE)

„Es ist nicht ungewöhnlich, dass nach einer Lungentransplantation Komplikationen auftreten“, erklärte der Mediziner. „Auch die Königin hatte seit der Operation, zuletzt heute, bereits einige Komplikationen. Daher muss sie den ganzen Tag über überwacht werden.“

Daher könne Mette-Marit, die noch am Montag beim Gedenkgottesdienst für König Harald ihren ersten Termin als Königin absolvierte, auch nicht an der Vereidigungszeremonie im Storting, dem norwegischen Parlament, teilnehmen. 

Haakon legt Eid ab
Neben der Thronfolgerin werden bei dem wichtigen Termin um 13 Uhr auch Königin Sonja und Prinz Sverre Magnus König Haakon beistehen, teilte der Palast zudem mit.

Königin Mette-Marit stand am Montagabend Königin Sonja bei. Am Dienstag wird die Königswitwe wie ...
Königin Mette-Marit stand am Montagabend Königin Sonja bei. Am Dienstag wird die Königswitwe wie Ingrid Alexandra und Sverre Magnus beim Termin im Storting dabei sein.(Bild: APA-Images / NTB / Ole Berg-Rusten)

Der Eid, den Haakon dann auf die Verfassung sprechen wird, lautet: „Ich verspreche und schwöre, das Königreich Norwegen in Übereinstimmung mit seiner Verfassung und seinen Gesetzen zu regieren, so wahr mir Gott, der Allmächtige und Allwissende, helfe!“ Das teilte der norwegische Hof schon vorab mit.

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Mit dem Tod von König Harald wurde Haakon automatisch zum neuen König von Norwegen. Noch am Freitag erklärte der 53-Jährige, dass seine Ehefrau Mette-Marit den Titel Königin tragen wird. 

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