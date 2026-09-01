Mette-Marit begleitet Haakon nicht zum Königseid

Sorge um Königin Mette-Marit: Die 53-Jährige wird, wenn ihr Ehemann König Haakon am heutigen Dienstag seinen Königseid ablegen wird, nicht dabei sein, wie der Palast bekannt gab. Grund dafür sind Komplikationen, die nach der Lungentransplantation im Juni aufgetreten sind.
Ursprünglich hieß es, dass Mette-Marit am Dienstag Kronprinzessin Ingrid Alexandra und König Haakon begleiten wird. Doch am Vormittag gab der Palast bekannt, dass die Königin dem Termin fernbleiben wird. Als Grund werden Komplikationen nach der Lungentransplantation genannt.
Mette-Marit muss überwacht werden
Eine Nachricht, die für große Sorge um die Gesundheit der neuen Königin sorgt. Doch gleichzeitig beschwichtigt Lungenfacharzt Are Holm in einem Statement, das der Palast auf seiner Seite veröffentlichte.
„Es ist nicht ungewöhnlich, dass nach einer Lungentransplantation Komplikationen auftreten“, erklärte der Mediziner. „Auch die Königin hatte seit der Operation, zuletzt heute, bereits einige Komplikationen. Daher muss sie den ganzen Tag über überwacht werden.“
Daher könne Mette-Marit, die noch am Montag beim Gedenkgottesdienst für König Harald ihren ersten Termin als Königin absolvierte, auch nicht an der Vereidigungszeremonie im Storting, dem norwegischen Parlament, teilnehmen.
Haakon legt Eid ab
Neben der Thronfolgerin werden bei dem wichtigen Termin um 13 Uhr auch Königin Sonja und Prinz Sverre Magnus König Haakon beistehen, teilte der Palast zudem mit.
Der Eid, den Haakon dann auf die Verfassung sprechen wird, lautet: „Ich verspreche und schwöre, das Königreich Norwegen in Übereinstimmung mit seiner Verfassung und seinen Gesetzen zu regieren, so wahr mir Gott, der Allmächtige und Allwissende, helfe!“ Das teilte der norwegische Hof schon vorab mit.
Mit dem Tod von König Harald wurde Haakon automatisch zum neuen König von Norwegen. Noch am Freitag erklärte der 53-Jährige, dass seine Ehefrau Mette-Marit den Titel Königin tragen wird.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.