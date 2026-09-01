Großbrand bei steirischem Superfood-Hersteller

Im Hofladen eines traditionsreichen Gemüsebetriebes in Bad Blumau in der Steiermark nahm das Feuer in den frühen Morgenstunden des Dienstags seinen Ausgang. Rasch griff es auf Bürogebäude und Lagerhalle über.
Über 50 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren Bierbaum an der Safen, Bad Blumau, Burgau-Burgauberg, Fürstenfeld und Übersbach waren am Dienstag ab 5 Uhr Früh unter der Einsatzleitung von HBI Gerald Hanfstingl bei dem Brand in der Ortschaft Bierbaum im Einsatz.
Feuer rasch unter Kontrolle
Über einen Außenangriff konnte das Feuer zum Glück rasch unter Kontrolle gebracht werden. Die Nachlöscharbeiten waren jedoch sehr zeitintensiv, berichtet die Feuerwehr, weil aufgrund der Einsturzgefahr das Betreten der durch den Brand beschädigten Räume nicht möglich war.
Um acht Uhr konnte schließlich „Brandaus“ gegeben werden, die Feuerwache dauert aber noch an. Brandursache und Schadenshöhe sind noch unklar. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen. Der Parade-Betrieb gilt als Vorreiter in Sachen heimisches Superfood und wird bereits in fünfter Generation geführt.
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