Kaindl und Perterer stürmen in Zell aufs Stockerl

Siege für Priester und Philipp

Bei den Herren setzte sich der Deutsche Lasse Nygaard Priester durch, der Belgier Jelle Geens landete auf Platz zwei. Sehr erfreulich: Lokalmatador Tjebbe Kaindl zeigte ein beherztes Rennen, in dem er nach dem Schwimmen sogar führte, un komplette als Dritter das Podium.