Viele Salzburger waren noch nie bei Festspielen

Unterschiede bei Einkommen, Bildung, Wohnort

Es zeigten sich zudem Unterschiede bei Einkommen, Bildung und Wohnort: Von den Befragten mit einem Haushaltseinkommen bis 2.500 Euro waren 62 Prozent noch nie bei einer Aufführung, bei jenen mit einem Haushaltseinkommen mit über 4.000 Euro waren es 45 Prozent. Von den Teilnehmenden ohne Matura zählten sich 60 Prozent zu den Nicht-Besuchern, bei jenen mit Matura waren es nur 38 Prozent. 67 Prozent der Befragten aus der Stadt Salzburg waren zumindest einmal bei den Festspielen, bei Personen aus kleinen oder mittelgroßen Orten war das nur zu 34 bzw. 38 Prozent der Fall.