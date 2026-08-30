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FC Red Bull Salzburg

„Sehr starkes“ Trio – auch Trainer Röhl überzeugte

Sport
30.08.2026 21:00
Kapitän Nikolas Veratschnig
Kapitän Nikolas Veratschnig(Bild: GEPA)
Porträt von Christoph Nister
Von Christoph Nister

Der FC Red Bull Salzburg feierte zum Abschluss der 4. Runde in der Fußball-Bundesliga einen verdienten 4:1-Heimerfolg über die Wiener Austria. Kapitän Nikolas Veratschnig wusste dabei ebenso zu glänzen wie ein Offensiv-Allrounder und sein Joker. Die „Krone“-Noten zum Spiel.

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Christian Zawieschitzky – Note 4
Allzu viel hatte der Jungspund nicht zu tun. Beim Stangenschuss von Hettwer wäre er chancenlos gewesen, dafür hielt er überragend im Eins gegen Eins, als Markovic in der zweiten Hälfte auf ihn zulief. Auch einen Fischer-Weitschuss parierte er stark.

Nikolas Veratschnig – Note 5
Bei einem Lattenknaller aus über 25 Metern in der zehnten Spielminute hatte er Pech. Dafür lieferte er eine Maßflanke zum 2:0 von Tabakovic. Generell ein wichtiger Antreiber, der sich immer wieder ins Offensivspiel einbaute. Einer der Stärksten auf dem Platz!

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Kevin Boma - Note 3
Über weite Strecken war er eine Bank in der Defensive – bis Minute 61. Da fand er keine Anspielstation und verlor vor dem eigenen Sechzehner den Ball. Zawieschitzky rettete für ihn.

Tim Drexler - Note 4
Der Deutsche absolvierte ein starkes Spiel und ließ defensiv wenig anbrennen. Er brachte 104 von 106 Pässe an den Mann – das ergibt eine überragende Quote von 98 Prozent.

Dominik Schmid - Note 4
Der Schweizer agierte wie gewohnt um einiges defensiver als Veratschnig und hielt seinen Laden bzw. die linke Seite dicht. Vor allem das Zusammenspiel mit Joker Camara funktionierte sehr gut. Der Schweizer trug nach Veratschnigs Auswechslung die Kapitänsbinde.

Abubakr Barry – Note 4
Der Gambier führte nicht nur Mazurek, sondern bestimmte auch den Rhythmus im Spiel. Mit ihm wirken die Salzburger in dieser Saison deutlich stabiler.

Bartosz Mazurek – Note 4
Der mit 19 Jahren jüngste Bullen-Feldspieler in der Startelf machte seine Sache mehr als ordentlich. Von Nebenmann Barry geführt, zeigte der Pole eine abgezockte Leistung und krönte diese mit einem sehenswerten Tor zum 3:0.

Damir Redzic - Note 2
Mangelndes Engagement kann man dem Mann aus Ungarn nicht vorwerfen, zielführend waren seine Aktionen aber selten. Die Dribblings führten nicht zum Erfolg, große Chancen fand er auch nicht vor.

Sota Kitano - Note 3
Der Japaner lief ungemein viel, bot sich häufig an und bemühte sich sehr. Die entscheidenden Pässe und Abschlüsse verbuchten allerdings andere. Ein solider Auftritt war es trotzdem.

Yorbe Vertessen – Note 5
Der Belgier startete auf dem linken Flügel und verbuchte dort den Assist zum 1:0, da Lee seine Flanke ins eigene Tor lenkt. Nach der Pause rückte er ins Sturmzentrum und netzte nach einer tollen Hereingabe von Camara zum 4:1. Topspiel!

Haris Tabakovic – Note 4
Der Bosnier wird fürs Toreschießen bezahlt – und genau das hat er auch gegen seinen Ex-Klub wieder gemacht. Tabakovic setzte sich nach Veratschnig-Flanke im Kopfballduell gegen Ranftl durch und erzielte das 2:0. Gejubelt hat er aus Respekt vor der Austria nicht. Aufgrund eines Schlages auf die Wade wurde er zur Halbzeit ausgewechselt.

Aboubacar Camara – Note 5
Der 19-Jährige aus Burkina Faso kam als Joker und wirbelte die Austria-Abwehr gehörig durcheinander. Ein Angriff nach dem anderen rollte über seine linke Seite. Der Assist zum 4:1 war sein persönlicher Höhepunkt. Das war Werbung für weitere Einsätze!

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Edmund Baidoo - Note 3
Der Ghanaer fügte sich seiner Einwechslung gut ein.

Leandro Morgalla – Note 3
Er kam für Veratschnig und erfüllte seine Aufgabe ordentlich.

Umut Tohumcu - Note 3
Der Leihspieler aus Hoffenheim bekam in der Schlussphase Einsatzminuten.

John Mellberg - Note 0
Zu kurz eingesetzt.

Trainer Danny Röhl – Note 5
Der Deutsche nahm nur drei Änderungen im Vergleich zum Mjällby-Spiel vor und tat gut daran. Seine Truppe hat bis auf die ersten Minuten alles im Griff und dominierte die Austria. Mit Camara wusste auch ein Joker vollends zu überzeugen.

Unser Notenschlüssel: 6 = teamreif, 5 = sehr stark, 4 = stark, 3 = solide, 2 = schwach, 1 = nicht sein Tag, 0 = zu kurz eingesetzt.

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