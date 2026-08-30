„Sehr starkes“ Trio – auch Trainer Röhl überzeugte

Haris Tabakovic – Note 4

Der Bosnier wird fürs Toreschießen bezahlt – und genau das hat er auch gegen seinen Ex-Klub wieder gemacht. Tabakovic setzte sich nach Veratschnig-Flanke im Kopfballduell gegen Ranftl durch und erzielte das 2:0. Gejubelt hat er aus Respekt vor der Austria nicht. Aufgrund eines Schlages auf die Wade wurde er zur Halbzeit ausgewechselt.