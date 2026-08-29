So starten Sturm und Salzburg in die Europa League

Sturm Graz startet am 16. September mit einem Heimspiel gegen Stade Rennes in die Ligaphase der Europa League. Einen Tag später fällt für Red Bull Salzburg bei Lewski Sofia der Startschuss.
In der zweiten Runde am 15. Oktober empfangen die „Bullen“ Milan, Sturm reist nach Bournemouth. Am 26. November absolvieren die Steirer das Auswärtsmatch gegen die von ihrem Ex-Trainer Christian Ilzer gecoachten Hoffenheimer.
Als weitere Highlights für die ÖFB-Klubs gelten Sturms Heimspiel gegen Olympique Marseille am 22. Oktober und Salzburgs Partien auswärts gegen Bayer Leverkusen (21. Jänner 2027) und daheim gegen Crystal Palace (28. Jänner).
SPIELPLAN
1. Runde am 16. September (21 Uhr): Sturm Graz – Stade Rennes, 17. September (18.45 Uhr): Lewski Sofia – Red Bull Salzburg
2. Runde am 15. Oktober: Salzburg – AC Milan (18.45), Bournemouth – Sturm (21)
3. Runde am 22. Oktober: Sturm - Marseille (18.45), Celje – Salzburg (21)
4. Runde am 5. November: Anderlecht - Salzburg (18.45), Sturm – Celje (21)
5. Runde am 26. November: Salzburg - Ararat-Armenia (18.45), Hoffenheim – Sturm 21)
6. Runde am 10. Dezember: Alkmaar - Sturm (18.45), Salzburg – Sparta Prag (21)
7. Runde am 21. Jänner 2027: Sturm - OFI Kreta (18.45), Leverkusen – Salzburg (21)
8. Runde am 28. Jänner (beide 21 Uhr): Salzburg – Crystal Palace, Dinamo Zagreb – Sturm
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